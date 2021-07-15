إندونيسيا.. بؤرة جديدة لفيروس كورونا في آسيا

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في قارة آسيا، وانتقاله من منشأ الفيروس التاجي في الصين إلى بقية الدول الآسيوية، أصبحت إندونيسيا التي أعلنت مساء أمس عن حصيلة قياسية من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، البؤرة الجديدة للوباء في آسيا متجاوزة الهند، حيث أدى تزايد الحالات إلى بلوغ المستشفيات أقصى طاقاتها وهناك العديد من المرضى يتوفون في منازلهم فيما تبحث العائلات يائسة عن عبوات الأكسجين.

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن قيود مشددة، بينها إغلاق مراكز تجارية ومطاعم ومكاتب، لكن حلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل يثير مخاوف من الأسوأ في هذا البلد الذي يعد غالبية مسلمة.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية حصيلة قياسية بلغت 54517 إصابة جديدة و991 حالة وفاة في 24 ساعة، وهي أعلى بمعدل عشر مرات عما كانت عليه الشهر الماضي، بالإضافة إلى أن نقص الفحوص والوفيات التي تسجل في المستشفيات وعدم تتبع المخالطين للمصابين، كلها عوامل تدفع إلى الاعتقاد بأن هذه الحصيلة قد تكون أقل بكثير من الواقع.

من جانبه قال ديكي بوديمان خبير الأوبئة الإندونيسي في جامعة جريفيث الأسترالية إن «إندونيسيا قد تصبح البؤرة الجديدة عالميا للوباء، وفي مطلق الأحوال هي بؤرة الوباء في آسيا، إذا أخذنا في الاعتبار الفارق بين عدد السكان في الهند وإندونيسيا، فمن الواضح أن الوباء أخطر بالفعل في إندونيسيا»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: «العدد الفعلي للحالات الجديدة قد يكون أعلى من 100 ألف في اليوم وقد يبلغ في نهاية الشهر ألفي وفاة في اليوم. من جهتها أحصت الهند في الأيام الماضية معدلا يوميا من 44 ألف إصابة جديدة وألف وفاة، لكن عدد سكانها يبلغ خمسة أضعاف عدد سكان إندونيسيا البالغ 270 مليون نسمة».

يذكر أنه منذ بدء الجائحة، سجلت الهند أكثر من 30 مليون إصابة و400 ألف وفاة، وإندونيسيا التي كانت الحالات فيها قليلة عند بدء الوباء، باتت تسجل 2,6 مليون إصابة بينها نحو 79 ألف وفاة.