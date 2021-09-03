«عشان متتفاجئش بفاتورة مياه كبيرة».. اعرف استهلاكك بالمنزل

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بترشيد استهلاك المياه ضمن الحملة التي تنظمها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في المحافظات لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

حافظ على المياه وقلل استهلاكك.. ومتقولش هي جت عليا

وكتبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «بتتفاجئ بفاتورة مياه كبيرة، لسه مش عارف إيه السبب؟ في حاجات كتير بتكون مصدر استهلاك للمياه وكمان بتزود في فاتورتك.. حافظ على المياه وقلل استهلاكك.. ومتقولش هي جت عليا.. أيوة جت عليك..علشان كل نقطة بتفرق».

كمية المياه المستهلكة بالمنازل

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في المنشور، كمية المياه المستهلكة بالمنازل والتي لها تأثير في رفع فاتورة المياه وهي كالتالي..

- لملء بانيو متر و65 سم = 395 لترا

- حنفية مفتوحة لمدة دقيقة = 6 لترات

- المياه المتدفقة من الدش لمدة دقيقة = 12 لترا

- استعمال السيفون للمرة الواحدة = 10 لترات

تقدر تبلغ قراءة عداد المياه حتى يوم 15 من كل شهر

وأضافت الشركة القابضة في منشور آخر لتوعية المواطنين: «بنفكرك.. تقدر تبلغ قراءة عداد المياه حتى يوم 15 من كل شهر، وتطمن أن فاتورتك تعادل استهلاكك».

وأشارت، في المنشور، إلى أنه يمكن تحميل تطبيق قراءتي لأنظمة الأندرويد من خلال «جوجل بلاي».

تعاملنا مع الصرف الصحي محتاج مننا مراجعة وتغيير إيجابي

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتعامل مع شبكات الصرف الصحي: «تعاملنا مع الصرف الصحي محتاج مننا مراجعة وتغيير إيجابي.. وده علشان نتجنب التلوث ونضمن بيئة نظيفة لينا ولأولادنا.. متقولش هي جت عليا.. ايوة جت عليك.. علشان كل نقطة بتفرق».

تطبيق 125 يتيح إرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة

فيما طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشور آخر، باستخدام كل سبل التواصل التي وفرتها الشركة بجميع فروعها داخل المحافظات ومنها تطبيق الهاتف المحمول 125، الذي يمكن من خلاله إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، كما يتيح إرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة، بالإضافة إلى دفع الفاتورة باستخدام ذلك التطبيق.