4 طرق للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر الجاري

بدء مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات من اليوم، البحث عن الطرق والآليات التي وفرتها الشركه القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر الجاري للعدادات التقليدية.

الاستعلام عن فواتير استهلاك المياه إلكترونيا بجميع فروع شركات المياة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التاليه الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشترك من أجل الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياة إلكترونيًا بجميع الفروع التابعه لشركات مياة الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر بالاسم فقط

وحددت شركة مياة الشرب والصرف الصحي 3 خطوات يجب أن يتبعها المشترك للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر بالاسم فقط وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

- اختيار المنطقة التابع لها ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، التي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه، مثل رقم «الفرع، والحساب، والمجموعة».

- الضغط على زر البحث وبعد القيام بتلك الخطوة يمكنك الانتظار والذي لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر برقم العداد

ووفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد،، والذي يتضمن 14 رقم من خلال اتباع الآتي:

- يدخل المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

- إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.

- الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلاً ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.

الاستعلام عن فاتورة المياة عن شهر سبتمبر من خلال الهاتف المحمول

وأتاحت الشركة القابضة خدمة جديدة مؤخرًا للاستعلام عن فاتورة المياه عبر الهاتف المحمول وهي كالتالي:

- من خلال تحميل تطبيق 125 الذي يخضع تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- ومن خلال هذا التطبيق الذي يتوافر على منصة جوجل بلاي ويمكن تشغيله بكل سهولة على منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها يمكنك اختيار المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير السابقة

- الضغط على زر الاستعلام حتى تستطيع بكل سهولة معرفة قيمة فواتير المياه الخاصة بك.

ويتميز هذا التطبيق بالكثير من المزايا؛ إذ أنه يعد فرصة سهلة جدا للتواصل بين المواطنين والشركة القابضة للمياه في كل محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن فواتير المياه عن شهر سبتمبر من مقر الشركة

ويمكن الاستعلام بطريقة تقليدية عن فواتير المياه من خلال الذهاب إلى مقر فرع المياه في منطقتك وإخبار الموظف باسم مالك العداد، وفي خلال دقائق بسيطة يمكنك سداد قيمة الفاتورة، وتحصل على وصل المياه.