متحدث مجلس الدولة: نجهز حفلا كبيرا لتعيين القاضيات.. «مش عايز أحرق المفاجآت»

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إنه منذ وقت صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين قاضيات في النيابة العامة ومجلس الدولة تم فتح الباب للسيدات للتقدم للعمل في هذه الجهات، وسيتم الموافقة على طلباتهن في أقرب وقت، واصفا قرار السيسي بأنه جاء في وقته، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في مختلف المجالات ومنها القضاء.

الاستعداد لحفل كبير يناسب الحدث

وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» اليوم الجمعة، على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مجلس الدولة يعمل على اختيار قاضيات من المتقدمات في وظائف مختلفة، لافتا إلى أنه سيكون هناك احتفالية لأن تعيين السيدات في القضاء حادث مهم، مبينا أن الاحتفالات ستكون مواكبة للمناسبة والحدث التاريخي، مشيرا إلى أنه سيخفي التفاصيل حتى لا يحرق المفاجآت ولكنه سيكون حدثا مشرفا للسيدات وهيئة القضاء والمصريين جميعا.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وبادر مجلس الدولة في 10 مارس الماضي لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالموافقة على تعيين من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة لشغل وظائف مندوب ونائب، وتم وضع عدة شروط من بينها أن تكون العضوة حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة، وكان مجلس الدولة قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.