رئيس مجلس الدولة لـ المندوبين الجدد: نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016 – 2017، والمعينـون بـالقرارين الجمهـوريين رقمـي 327 – 328 لسـنة 2021، اليمـين القانونيـة، أمـام المستشـار محمد محمـود حسـام الـدين رئيس مجلـس الدولـة، وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

رئيس مجلس الدولة يهنئ الأعضاء الجدد

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علـوم القضاء الإداري، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2021 من دفعة 2016، كما حددت يـوم الخميس الموافق 2 سبتمر للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من دفعة 2017.

جـدير بالذكر أن مجلـس الدولـة ، حرص علـى تـعقـيم جميـع قاعات المجلس، قبل استقبال السادة المندوبين المساعدين الجـدد وأقـاربهم ومراعـاة التباعـد المكـانـي، وأكـد علـى عـدم المصافحة اليدوية.

وقال المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، إن المجلس في انتظار انضمام القاضيات إليه، ورحب بالمندوبين الجدد لدفعة عام 2016.

وحرص رئيس مجلس الدولة على التقاط صورة تذكارية مع المندوبين المساعدين دفعة 2016، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أثناء مراسم حلف اليمين القانونية، كما رافقه أثناء ذلك المستشار طه كرسوع أمين عام المجلس.

وقال خلال كلمة مقتضبة له، بمراسم الحفل: "نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة، وجميع الزملاء الجدد متفوقين، وستكونون إضافة لمجلس الدولة".

وشهد مقر الانعقاد حضورا مكثفا لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وانطلقت الزغاريد مع بدء الاحتفال بمراسم حلف اليمين.