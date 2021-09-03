أسهم «أبل» تواصل الارتفاع وقيمتها السوقية تقفز إلى 2.5 تريليون دولار

ارتفعت أسهم شركة «أبل» عملاق التكنولوجيا عند مستوى قياسي يوم أمس الخميس، بعد أن أعلنت الشركة ذات القيمة السوقية الأعلى في العالم عن تنازلات لبعض المطورين الكبار في متجر التطبيقات الخاص بها فيما يتعلق بالعمولات.

الأسهم تواصل الارتفاع

وتواصل أسهم الشركة الارتفاع، بنسبة 0.43%، إلى 154.32 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجاوزة بذلك الرقم القياسي لإغلاق السهم السابق البالغ 153.65 دولار، والذي وصلت إليه يوم أمس الخميس، لتتجاوز القيمة السوقية لـ أبل 2.54 تريليون دولار.

القيمة السوقية 2.5 تريليون دولار

وأدى ارتفاع سهم الشركة، إلى صعود القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا شركة «أبل» الأمريكية لتتجاوز قيمتها السوقية 2.5 تريليون دولار.

وارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 500% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما ارتفعت في العام الماضي بنسبة 55%، مع زيادة مبيعات آيفون التي تساهم بنسبة 53% من إجمالي أرباح الشركة.

شهر سبتمبر

وقد يشهد شهر سبتمبر الجاري، نشاطاً بأسهم «أبل»، حيث تستعد الشركة للكشف عن منتجات جديدة أبرزها سلسلة أحدث الأجهزة المحمولة من «آيفون»، وهو الأمر الذي يترقبه مستخدمو آيفون حول العالم.

وقالت شركة أبل يوم الأربعاء الماضي، إن تطبيقات الاشتراك في المحتوى، مثل Spotify، يمكن أن توفر رابطًا إلى موقع ويب في تطبيقاتها للتسجيل للحصول على اشتراك، ما يسمح للمطور بتجاوز تخفيض مبيعات Apple بنسبة 15% إلى 30% من إجمالي المبيعات، وفقاً لـ «CNBC».

وأوضحت الشركة أنها ستسمح لمطوري ما يسمى بتطبيقات «القارئ»، والتي تقدم المحتوى على أساس الاشتراك مثل نتفليكس، وسبوتيفاي، لمنح العملاء خيار تجنب عمولات الشراء داخل التطبيق من خلال إجراء عمليات شراء مباشرة من الشركات المعنية.

التحديثات الجديدة

ويترقب مستخدمو منتجات «أبل» التحديثات الجديدة التي ستدخلها على هواتفها المحمولة، حيث منتظر إضافة خصائص الاتصال مع الأقمار الصناعية لخط إنتاج هواتفها المحمولة iPhone، وستساعد هذه الخاصية الجديدة في حالات الطوارئ، وتسمح لمستخدمي آيفون iPhone بإرسال رسائل نصية والإبلاغ عن الأعطال في المناطق الخالية من تغطية شبكات الهواتف المحمولة.