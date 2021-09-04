استسلام أكثر من 5890 من أعضاء «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أمس الجمعة، أن نحو 6 آلاف من مسلحي عناصر حركة «بوكو حرام» الإرهابية استسلموا للسلطات خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية، استسلام أكثر من 5890 إرهابياً، بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية.

متحدث عسكري: استسلام المسلحين جاء نتيجة للعمليات منذ 12 أغسطس الماضي

وأشار المتحدث العسكري النيجيري، إلى أن الاستسلام الجماعي لمسلحي«بوكو حرام»، جاء نتيجة للعمليات التي شنتها القوات المسلحة النيجيرية منذ 12 أغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الجاري على أراضي البلاد، التي تمكن الجيش خلالها من مصادرة كميات من الأسلحة، واعتقال العديد من العناصر المسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها حركة «بوكو حرام» الإرهابية عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، كما تسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية .

وفي الصومال، أعلنت سلطات إقليم «بلاد بنط» شبه المستقل، إرسال قوات إلى إقليم مجاور للمساعدة في طرد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية التي سيطرت على مدينة في الإقليم الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال حاكم منطقة «مدج» التابعة للإقليم، عبداللطيف موسى نورو سان ياري، إنه جرى إرسال قوات من ذوي الخبرة في محاربة حركة «الشباب» إلى إقليم جلمدج المجاور، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار ياري، إلى أن القوات لديها خبرة في القتال مع حركة «الشباب» الإرهابية دون أن يذكر عددها.

وكان مسلحون من الحركة هاجموا في أغسطس الماضي، قاعدة عسكرية في مدينة عمارة الاستراتيجية في الإقليم، وسيطروا عليها بعد قتال مع وحدات القوات الخاصة الحكومية.