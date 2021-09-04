مقتل شخصين في كمين جنوب سوريا.. وواشنطن تدرس تسليم إرهابي لبريطانيا

قتل شخصان اثنان وأصيب آخر بجروح، في كمين للمسلحين بريف درعا جنوب سوريا، وقالت مصدر أمني، إن مجموعة مسلحة نفذت كمينا استهدف سيارة كان يستقلها 3 أشخاص ما أسفر عن مقتل اثنين من عائلة العبود وإصابة آخر بجروح على طريق «النعيمي- صيدا» في ريف درعا​​​.

وأشارت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن عملية الاغتيال، جاءت في أعقاب فشل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية.

من جانبها، اعلنت واشنطن، إمكانية تسليم الإرهابي ألكسندا كوتي المعروف بانتمائه إلى ما يعرف بخلية «بيتلز» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، إلى بريطانيا، لكنه سيمضي حياته في السجن على كل حال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتكونت خلية «بيتلز» من 4 بريطانيين، وأطلق عليها الرهائن هذا الاسم بسبب لهجة خاطفيهم، ويشتبه بأن هؤلاء الأفراد الـ4 خطفوا رهائن أمريكيين وأوروبيين ويابانيين في سوريا وعذبوهم وقتلوهم لا سيما ذبحا، بين عامي 2012 و2015.

وتزعم الخلية محمد أموازي الذي لقب بـ«جون»، والذي قتل في غارة جوية أمريكية في سوريا في نوفمبر 2015، فيما صورت الخلية عمليات الإعدام التي نفذتها في رهائنها، في مقاطع فيديو نشرها تنظيم «داعش» الإرهابي لأغراض دعائية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنه بشروط الصفقة بين المتهم والتحقيق سيمضي «كوتي» حياته المتبقية في السجن.

وبعد 15 عاما من السجن في الولايات المتحدة، سيكون من الممكن تسليم «كوتي» لبريطانيا في حال توجهه بهذا الطلب إلى النيابة العامة، وفي حال تنفيذه جميع شروط الصفقة.

ويتعين على «كوتي»، حسب الصفقة، قبل ترحيله المحتمل إلى بريطانيا، الإقرار بانتهاكه القوانين البريطانية والخضوع لعقوبة السجن مدى الحياة، أو التزامه بالعودة إلى الولايات المتحدة لإكمال عقوبة السجن هناك في حال كان الحكم البريطاني بحقه أخف من السجن مدى الحياة.

وأقر «كوتي» في وقت سابق، بذنبه أمام محكمة أمريكية في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها اختطاف رهائن وقتلهم والتآمر بهدف قتل مواطنين أمريكيين في الخارج وتهم الإرهاب، فيما من المتوقع أن يصدر الحكم في قضيته في مارس 2022.