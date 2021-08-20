عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدة صواريخ على سوريا.. والجيش يسقطها

أعلن الجيش العربي السوري عن تصدي قوات الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينتي دمشق وحمص، مساء أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، أنه في حوالي الساعة 11 مساء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوان جوي صاروخي من اتجاه جنوب شرق بيروت، واستهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وحمص، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة السورية تحصى الآن الخسائر التي نجمت عن هذا العدوان.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت هجوم صاروخي على الأراضي السورية، واستهدفت منطقة القصير بريف حمص، ونجحت الدفاعات الجوية السورية في اسقاطها.

كما تصدت قوات الدفاع الجوي السورية، الشهر الماضي لضربة نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان، ضد منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق، المعروفة بأنها «معقل إيران» وميليشياتها في سوريا.

وفي 19 من الشهر الماضي، أطلقت مقاتلات تابعة لإسرائيل 8 صواريخ على مواقع في محافظة حلب، وفي 22 يوليو، 4 أخرى على منشأت في حمص.