واشنطن تستأنف تمويل برامج تقديم المساعدات الإنسانية لـ أفغانستان

استأنفت واشنطن، اليوم، تمويل برامج تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، تزامنا مع جهود دولية لتقدم المساعدة للشعب الأفغاني، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، استأنفت تمويل البرامج التي تم تعليقها عند استلام حركة «طالبان» السلطة في البلاد.

وأشار ممثل رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، إلى أن استئناف البرامج الإنسانية سيصبح تجربة ستظهر إذا ما ستقوم الحركة بالتدخل بها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلن امس الجمعة، أن اجتماعا وزاريا حول تقديم المساعدة الإنسانية لـ أفغانستان سيجري في 13 سبتمبر الجاري بـ جنيف، سيشارك فيه جوتيريش.

من جانبه، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، على أمر تنفيذي يوجه حكومته لمراجعة ونشر بعض الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في هجمات 11 سبتمبر 2001.

ووجه الأمر وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى إلى مراجعة الوثائق والإفراج عن معلومات رُفعت عنها السرية على مدى الأشهر الـ6 المقبلة.

وقال بايدن، في بيان: «يجب ألا ننسى أبدا الألم الدائم لعائلات وأحباء 2977 شخصا بريئا قتلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي على أمريكا في تاريخنا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على إعادة تأسيس وجود مشترك في «كابول» لضمان المغادرة الآمنة لرعايا الاتحاد الأوروبي والأفغان الذين يعتبرون معرضين للخطر والذين يمكن أن تستقبلهم الدول الأعضاء.

«طالبان»: النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم «طالبان»، سهيل شاهين، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، مشيرا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.

وقال «شاهين»، لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إنه «سيتم الالتزام بحقوق المرأة ولن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل»،مضيفا: «لكننا (أفغانستان والولايات المتحدة) لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة هي محاولة تغيير الثقافة».