رئاسة الجمهورية: اجتماع بين السيسي والرئيس القبرصي

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه يعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، وبمشاركة السادة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى، تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

سوف يتم، بحسب «راضي»، التباحث بين الرئيسين المصري والقبرصي، حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الامن والاستقرار والسلام.