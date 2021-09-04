أمين مساعد الجامعة العربية يبحث مع «الخارجية الروسية» قضايا المنطقة

زار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، العاصمة الروسية موسكو، بناء علي دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية، حيث وقع الأمين المساعد علي مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.

جلسات مطولة مع كبار المسؤولين بالخارجية الروسية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

مناقشة قضايا المنطقة العربية

وأوضح المصدر، أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: أن المناقشات تناولت التعاون بين الجانبين الروسي والعربي خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية أكتوبر القادم.

مواصلة التشاور المنتظم والمكثف

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.

بينما صرح السفير حسام زكي، عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن «المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤي لدي كل طرف عن مواقف الطرف الآخر، كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية».