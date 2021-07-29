وفد من نواب التنسيقية يزور جامعة الدول العربية ويتفقد أروقتها التاريخية

زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية.

التقى الوفد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المستشار محمد السباعي المستشار القانوني لجامعة الدول العربية، والوزير مفوض أحمد مصطفى فهمي مدير إدارة المؤتمرات والخدمات وشؤون المقر.

ضم الوفد النائب أحمد مقلد، النائبة أميرة صابر، النائبة رشا أبو شقرة، النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائبة سها سعيد، النائب محمود فيصل، النائب محمد فريد.

وناقش وفد نواب المجلسين العديد من القضايا التي تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادي والسياسي والعقبات التي تواجه العمل المشترك داخل جامعة الدول العربية.

وتطرق النقاش إلى قضايا النزاعات ودعم أجندة السلام واتفاقية الدفاع العربي المشترك وما تقدمه الجامعة للشباب العربي وغيرها من القضايا المهمة.

شملت الزيارة، جولة داخل الأروقة التاريخية لمقر الجامعة، وأشاد السفراء بأهمية الحوار مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتجربتهم الرائدة التي مهدت لتمكين الشباب في كل الدول العربية.