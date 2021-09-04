إصابة شخصين فى حادث تصادم ترام الإسكندرية بسيارة ملاكي

أصيب شخصين صباح اليوم السبت، في حادث تصادم عربة ترام الإسكندرية الزرقاء بسيارة ملاكي أثناء مرورها على القضبان بمنطقة بولكي شرق الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الرمل أول، شرق الإسكندرية، بلاغا يفيد تصادم عربة ترام بسيارة تسير على خط سير الترام في منطقة بولكلى ووجود مصابين.

حادث تصادم ترام الإسكندرية

وانتقل ضباط القسم وعناصر من هيئة النقل العام رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكي «لادا» زرقاء اللون أثناء عبورها قضبان الترام، حيث أسفر حادث التصادم عن انقسام السيارة إلى نصفين وإصابة شخصين من مستقليها.

عودة حركة ترام الإسكندرية

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث من قبل هيئة النقل العام ومرور الإسكندرية، وإعادة تسيير حركة الترام مرة أخرى على خط ترام بولكلي.

وشهدت المحطة، تزاحم المواطنين في محاولة منهم لإسعاف المصابين ومشاهدة الحادث الذي تسبب في إصابة ركاب السيارة بسبب مرورهم أثناء مرور الترام على القضبان دون انتظار سير الترام على القضبان خاصة مع فتح الإشارة الترام، حيث حاولوا المرور سريعا إلا أن عربة الترام اصطدمت بهم دون حدوث أى إصابات داخل الترام.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، التابع لمحطة بولكلي شرق الإسكندرية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف على ملابسات الواقعة.