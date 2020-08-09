10 معلومات عن خطة إعادة تأهيل ترام الإسكندرية: يتكلف 360 مليون يورو

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، العمل الجاد من أجل تنفيذ خطة مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وتحويله إلى مترو حضاري، حيث إن المشروع يتميز باختصار زمن الرحلة من محطة "الرمل" إلى "فيكتوريا" إلى 30 دقيقة بدلًا من 90 دقيقة، كما أنه ستتضاعف السعة النقلية لهذا المسار من 150 ألف راكب بعدد 12 رحلة في اليوم إلى 450 ألف راكب، أي تصل إلى 3 أضعاف الوضع الحالي.

وأكدت "القومية للأنفاق"، أنه سيتم تحديث محطات انتظار الركاب، وتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، وتشغيل 30 وحدة ترام حديثة على نظم الأمان والسيطرة، ونظام التكيف، فضلًا عن تجديد الورش، لافتة إلى أن فترة التقاطر بين الترام الأولى والثانية 3 دقائق فقط بدلًا من 15 دقيقة، وأن أوقات العمل من الساعة 5 صباحًا حتى 12 مساءً.

وترصد "الوطن"، فى 10 معلومات خطة إعادة تأهيل ترام الإسكندرية.. وهى كالتالى:

1- 360 مليون يورو تكلفة المشروع.

2- تم اختيار مكتب سيسترا الفرنسى ليكون استشارى المشروع ويشرف على أعمال تنفيذه بتكلفة 410 ملايين جنيه.

3- المشروع يمتد مساره بطول 13.7 كم.

4- المشروع يستهدف تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية وتقليل زمن التقاطر.

5- ستكون المسافة بين المحطات لا تقل عن 500 متر.

6- عزل المسار بالكامل بعيدا عن الحركة المروية مع إعادة تأهيل البنية الإساسية للترام بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور.

7ـ ستشرف على تنفيذ المشروع الهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل حيث ستنتقل تبعيته من محافظة الإسكندرية إلى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق.

8ـ سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو فى صورة قرض ميسر.

9ـ ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو فى صورة قرض ميسر.

10ـ سيتم توفير 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع.