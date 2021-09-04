توفر 4 آلاف فرصة عمل.. إنشاء منطقة تجارية لوجستية بالسويس باستثمارات 800 مليون جنيه

أجرى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، جولة تفقدية بالمنطقة التجارية اللوجستية، المقرر إنشاؤها باستثمارات تقدر بـ800 مليون جنيه، بمنطقة حي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة.

إنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 5 أفدنة

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لزيارة وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظة، لإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 5 أفدنة.

4 آلاف فرصة عمل توفرها المنطقة اللوجستية بالسويس

مساعد أول وزير التموين، أكد أن المنطقة التجارية توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنها تصلح لأن تتضمن مناطق ترفيهية ومكاتب إدارية، وأيضًا سلاسل تجارية ومنافذ لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها، مشيرًا إلى أنها تتميز بأنها داخل الحيز العمراني.

إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي

كما تفقد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنطقة اللوجستية المقرر إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة بنى سويف فيها، ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية، مشيرًا إلى أنه سيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية.

«عشماوي» أشار إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة السويس، نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية وبالتالي ستكون جاذبة للمطورين والمستثمرين.

من جانبه قال محافظ السويس إن إنشاء مناطق تجارية سيُحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، فضلاً عن توفير فرص عمل، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية.

افتتاح أول مركز إقليمي للعلامات التجارية

وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة 250 مترًا، ويتضمن 12 شباكًا لخدمة 8 محافظات «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية ودمياط»، لافتًا إلى أن المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس يعمل المركز على استقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم شهادات بيانات لمن يهمه الأمر، فضلاً عن تقديم شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعًا بالتنسيق مع المركز الرئيسي للعلامات التجارية بالقاهرة، موضحًا أن مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية في 16 مكتبًا

وخلال الزيارة عقد «عشماوي» اجتماعًا مع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، استعرض خلاله أهمية تسجيل العلامات التجارية، مؤكدًا أنها تُعد جزءًا من حقوق الملكية الفكرية في مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءًا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجاري في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، معلنًا عن أنه تم إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية في 16 مكتبًا من مكاتب السجل التجاري بجانب إنشاء أول مركز إقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس.