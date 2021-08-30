مستحدث بباركود.. مساعد وزير التموين يعلن الشكل الجديد للسجل التجاري

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الشكل الجديد لمستخرج السجل التجاري المميكن، الذي جرى استحداث باركود فيه، قائلا: إنه يسعى أن تتم خدمات السجل التجاري، دون تدخل بشري، على غرار ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، من أجل إعلان عرض الخدمات الإلكترونية المقدمة، من جهاز التجارة على المنصة الالكترونية، وإعلان التطبيقات الجديدة في منظومة التجارة الداخلية، الذي عقد في مقر جهاز التجارة الداخلية بمدينة نصر.

عشماوي: الشكل المختصر للسجل التجاري الحديث يعبر عن الوضع الأخير للشركة

وأوضح عشماوي، أن الشكل المختصر للسجل التجاري الحديث، يعبر عن الوضع الأخير للشركة، وآخر رأس مال للشركة، قائلا: إنه سيكون عبارة عن شهادة ميلاد بها كل المعاملات التي تمت في الشركة عن النشاط والملكية، ورأس المال وحجم المعاملات، مؤكدا أن الشكل الشكل الجديد منظم في تفاصيل وبيانات الشركة.

كما أعلن عشماوي، شكل البطاقة الموحدة للمنشأة الاقتصادية، وهي بطاقة خاصة للتعريف بالمنشأة أو المؤسسة، وسيتم استخراجها على غرار شكل البطاقة الائتمانية، موضحا أنه سيتم العمل بها قبل نهاية العام المالي الجاري، والتي ستحدث نقلة نوعية في صورة تقديم الخدمة التجارية المميكنة.

ونوه عشماوي، بإطلاق خدمة الحجز الالكترونى للعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الدخلية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.

وأوضح عشماوي، أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات، يأتي تسهيلا على العملاء، وأيضا لمنع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازي خلال جائحة كورونا.