القومي للإعاقة: تدريب الكوادر الطبية بالأقصر على لغة الإشارة

اختتمت محافظة الأقصر، فعاليات البرنامج التدريبي؛ لتدريب الكوادر الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، على أساسيات لغة الإشارة من أجل تسهيل عملية التواصل والدمج المجتمعي مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وذلك على مدار 10 أيام متواصلة.

يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

طرق التعامل الصحيحة مع ذوي الإعاقة

يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات اللازمة وطرق التعامل الصحيحة مع المرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على الخدمة الصحية المتكاملة و اللائقة، وفق بيان المجلس القومي للإعاقة.

إتيكيت التعامل مع الصم وضعاف السمع

تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور منها إتيكيت التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتعرف على الأوراق الرسمية المطلوبة عند طلبهم للخدمة، وتدريب موظفي الاستقبال وأقسام العيادات على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما تضمن البرنامج التعرف على الأماكن التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من المرأة والطفل، والإجراءات التي تشكل شبهة جنائية في التعامل، وكيفية تقديم العلاج اللازم وآليات قياس رضاء المنتفعين، وذلك كله في اطار سعي المجلس نحو حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جودة الخدمات الصحية اللازمة من خلال الجهات الصحية المختصة بذلك.