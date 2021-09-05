مركز المنصورة يفوز ببطولة مياه الدقهلية السادسة لكرة القدم الخماسية

فاز فريق منطقة مركز المنصورة بالبطولة السادسة لكرة القدم الخماسية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وذلك عقب تغلبه في المباراة النهائية علي فريق الديوان (ش.أ) بنتيجة 6/3، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بحضور المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور طارق باشا، وكيل إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

منطقة بني عبيد تحقق المركز الثالث

وحقق فريق منطقة بني عبيد، المركز الثالث عقب تغلبه علي فريق منطقة أجا، وحرص المهندس خالد نصر على تسلم كأس البطولة، والميداليات، وشهادات التقدير للفرق الفائزة.

وفاز بالجوائز الفردية، والجماعية كل من محمود علام، بفريق منطقة منية النصر؛ كأفضل لاعب بالبطولة، وهداف البطولة مناصفة، مع اللاعب صبري مجدي، بفريق منطقة مركز المنصورة، برصيد 16 هدف لكل منهما، وجائزة أفضل لاعب ناشئ للاعب أحمد وائل، بفريق منطقة بني عبيد، وجائزة أفضل حارس مرمى ، للاعب مصطفى نيازي، بفريق منطقة مركز المنصورة، وجائزة أفضل مدير فني للكابتن علاء الدين مصطفي، مدرب فريق بني عبيد، وجائزة أفضل إداري للأستاذة نورا علي السعيد، إداري فريق منطقة منية النصر، وجائزة اللعب النظيف لفريق منطقة دكرنس، وجائزة أفضل أخلاق رياضية مناصفة بين فريقي منطقة أجا، وصرف بلقاس.

درع التكريم للشباب والرياضة

وسلم المهندس خالد نصر؛ درع تكريم للدكتور طارق باشا، نيابة عن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، كما أهدي نصر درع التكريم لرئيس الإتحاد الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية بالدقهلية؛ تقديرا لدعمه الدائم والمتواصل للرياضة، والرياضيين بشركة مياه الدقهلية.

وجري تكريم حكام البطولة، وهم علي خضر، وإسلام فتحي، ونادر عبد الحي، كما كُرّم إسلام العوضي الجيار، أخصائي إصابات الملاعب بالبطولة.

يذكر أن البطولة نظمتها اللجنة الرياضية بالشركة، وتشكلت اللجنة المنظمة من كا من المهندس مجدي الجيار، وعمرو مشالي، ومحمد البادي، ومحمود علي، وسامح موسى، وأحمد أبو عرب.