ضبط متهم باغتصاب فتاة من ذوي الهمم بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط عامل اتهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا، وفق بلاغ من أسرتها.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط «مبارك. م» 45 عامًا، عامل، لاتهامه باغتصاب «فاطمة. ع. م»، 27 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا، مستغلاً عدم وجود أحد من أهلها في المنزل.

وكانت أسرة الفتاة تقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية في المحافظة، يفيد بقيام عامل باغتصاب ابنتهم مستغلاً وجودها وحيدة داخل المنزل، وبعد أيام ألقي القبض عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بعرض المتهم والمجني عليها على الطب الشرعي لأخذ العينات وإجراء الفحوصات وإعداد تقرير من الطب الشرعي لمعرفة حقيقة واقعة الاتهام من عدمه.