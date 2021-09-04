لميس الحديدي تستضيف وزيرة الصحة في برنامج «كلمة أخيرة» غدا الأحد

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في حوار خاص من داخل عدد من المؤسسات الصحية، في حلقة غد الأحد، من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر قناة «ON».

محور الحلقة

ومن المقرر أن تتطرق الدكتورة هالة زايد، في الحوار الذي جرى تسجيله قبل سفرها إلى فرنسا، إلى كل الأسئلة التي تهم المصريين في الفترة الأخيرة بخصوص قطاع الصحة، ومن بينها الوضع الوبائي مع دخول البلاد في الموجة الرابعة، ولقاحات فيروس كورونا المستجد.

موسم جديد من البرنامج

وتبدأ الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، موسما جديدا من برنامجها «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»، ومن المقرر أن يُذاع البرنامج في الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي عن طريق عقد مذكرة تفاهم تتضمن توأمة تعتبر الأولى من نوعها مع المركز القومي للأورام بفرنسا «Gustave Roussy»، والمركز المصري لعلاج الأورام «دار السلام هرمل».

وتهدف هذه المذكرة ضمان نقل الخبرات لمصلحة المريض المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار «100 مليون صحة»، ويرافقها إلى فرنسا، كل من الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة ريم إبراهيم مدير مركز علاج الأورام بمستشفى دار السلام ومساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية لشؤون المتابعة والتقييم، ونجوى سالم مدير عام مكتب وزيرة الصحة والسكان.