الديهي: مصر رأس حربة مشروع شرق المتوسط وجوكر قضية فلسطين

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، عودة برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، بعد فترة انقطاع تقترب من أسبوعين، موضحًا أن عدم ظهوره على الشاشة كان رغمًا عنه بسبب عارض صحي، معربًا عن سعادته بلقاء جمهوره ومواصلة العمل من أجل بلده، موضحًا أنه خلال فترة توقف برنامجه شهدت الدولة العديد من الأحداث من بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد، التي تعتبر الثانية خلال أشهر بما يعكس إصرار مصر على إعادة إعمار العواصم العربية لما كانت عليه.

جولة بغداد كانت لترتيب الأوضاع والأوراق وإعادة توزيع الأدوار في المنطقة

وأضاف «الديهي»، أن جولة بغداد كانت لترتيب الأوضاع والأوراق وإعادة توزيع الأدوار في المنطقة، فمصر عادت بتوافق دولي لتكون دولة قوية وكبيرة وقادرة، وأصبحت عنصرا أساسيا في مشروع الشام الجديد، موضحًا أن ما حدث ببغداد تم استكماله بالقمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية والقاسم المشترك وجود الرئيس السيسي فاعلًا ومؤثرًا، موضحًا أن الرئيس السيسي التقى بالرئيس القبرصي اليوم، منوهًا بأن التحركات المصرية الإقليمية خلال الفترة الماضية تؤكد عودة الدولة المصرية لوضعها في المعادلة الإقليمية.

وتابع نشأت الديهي: «هذه الأحداث تضمنت 3 ملفات أساسية هي بغداد ومشروع الشام الجديد، والقارة وعودة الحياة للقضية الفلسطينية التي دخلت غرفة الإنعاش منذ سنوات، ومصر وقبرص وإعادة التمحور والتمركز شرق المتوسط، وكل ملف منها يمثل مشروعا مصريا»، موضحًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي أكدت دعم مصر للحق القبرصي في الحفاظ على سيادته ضد التهديد التركي ومع قرارات الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية وإجراء الانتخابات في موعدها وتسليم ليبيا لليبيين.

مصر تقوم بدور «صانع الألعاب» في الدول العربية

وأوضح أن مصر تقوم بدور رأس الحربة في مشروع شرق المتوسط، وتقوم بدور صانع الألعاب في الدول العربية ومشروع الشام الجديد الذي يضم مصر والأردن والعراق وفي الطريق سوريا، وهي الجوكر الرئيسي في القضية الفلسطينية، فمصر دولة لها مبادئ والتقارب المصري التركي لم يؤثر على موقف مصر الثابت، كما أن هناك توافق في الرؤى بين مصر وقبرص خاصة حول القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس القبرصي بشر بتدشين وإطلاق خط غاز من قبرص لمصر تحت سطح البحر لتسييل الغاز تمهيدًا لتصديره لأوروبا، وهي ضربة معلم مصرية كانت مخططة من قبل، ونقلة نوعية هائلة لمصر، وإعلان عن مشروع لربط كهربائي بين مصر وقبرص واليونان كأول ربط كهربائي إفريقي أوروبي.