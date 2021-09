بعد 72 ساعة بحث.. أمريكا تعلن مقتل 5 بحارة في تحطم مروحية

استمرت البحرية الأمريكية نحو أسبوع في البحث عن بحارة مفقودين، إثر تحطم مروحية في المحيط الهادئ، وأعلنت اليوم مقتل 5 بحارة كانوا مفقودين بعد حوالي أسبوع من تحطم مروحية في المحيط الهادئ، معلنة أنه جرى انتشال جثث البحارة الخمسة اليوم السبت، بعد أكثر من 72 ساعة من جهود الإنقاذ، وما يقرب من ثلاثين رحلة بحث.

وتنتمي المروحية، التي تحطمت في المحيط الهادئ، إلى سرب المروحيات القتالية البحري الثامن، التابع للبحرية الأمريكية، ووفقا للبحرية الأمريكية تحطمت المروحية خلال ما وصفته بعمليات طيران دورية.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، أعلن أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ، في بيان اليوم السبت، عن أن هذه الخطوة جاءت بعد أكثر من 72 ساعة من جهود الإنقاذ المنسقة، وما يقرب من ثلاثين رحلة بحث وإنقاذ للعثور على الحطام.

وأضافت البحرية الأمريكية، أنه تم حجب أسماء البحارة حتى إبلاغ أقربائهم، منوهة إلى أنه أصيب في حادث الثلاثاء خمسة بحارة آخرين كانوا على متن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، حيث كانت المروحية من طراز «إم إتش - 60 إس» تعمل على سطح السفينة قبل تحطمها.

TODAY: The #USNavy has declared the five missing crewmembers of an MH-60S helicopter crash, deceased. Search and rescue efforts have shifted to recovery operations. (1/2)



DETAILS: https://t.co/mSVtEokkms



FILE PHOTO: pic.twitter.com/rFjAWsrRSU