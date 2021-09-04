فيضانات أمريكا تقتل 44 شخصا وتغرق مترو الأنفاق وتلغي رحلات طيران

أودت فيضانات أمريكا، الناتجة عن إعصار إيدا، بحياة 44 شخصا على الأقل، في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار أيدا، كما تسببت فيضانات أمريكا أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي نيوجيرسي، ارتفع مستوى المياه لأكثر من 8 أقدام بإحدى البلدات، أما في بنسلفانيا، فارتفع نهر شويكيل 12 قدمًا بعد 8 ساعات فقط، مغرقًا منطقة بريدجبورت، حسبما ذكرت «سي إن إن».

وحسب «رويترز»، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي، مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.

جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار «أيدا»، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

فيضانات أمريكا تجبر الأمريكيين على البقاء في المنزل

وحثت السلطات الأمريكية السكان على البقاء في المنازل، بينما تعمل أطقم الصيانة على فتح الطرق وإعادة تشغيل خطوط المترو والسكك الحديدية التي تخدم ملايين السكان، بعد أن أغرقتها فيضانات أمريكا.

وكتبت الإدارة الوطنية للطقس (أن دبليو أتش) الأربعاء، «إنه وضع خطير»، داعية السكان إلى «الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار»، وأضافت «احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا».

وفي وقت متأخر، من الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي، وأمر بتخصيص مساعدات عاجلة لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار أيدا.

مصر تقدم العزاء في ضحايا فيضانات أمريكا

وقدمت مصر العزاء في ضحايا عواصف وفيضانات أمريكا، التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وذلك وفق بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية، منذ قليل.

ووفقًا للبيان، أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار «إيدا» الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.