نشأت الديهي: ما يحدث في الساحل الشمالي لا يختلف كثيرا عن العشوائيات

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما يحدث من مشاجرات وتشاحنات بين مطربي المهرجانات في الساحل الشمالي، مؤكدا أن التعميم خطيئة، وليس كل ما يحدث في الساحل الشمالي رذيلة وموضع انتقاد، ولكن كثيرا مما يحدث في الساحل أصبح يهدد قيم المجتمع المصري، ولا يقبله أي عاقل، كما أن ما يحدث من خناقات ومشاجرات الفنانين بالساحل الشمالي يعكس همجية بعض الأثرياء، موضحًا أن التنابذ في الساحل ليس بالألقاب وإنما بالفلوس.

الشباب في الساحل الشمالي في سُكر بيَّن

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الشباب في الساحل الشمالي في «سُكر بيَّن»، وهذا لا يليق بالشباب والفتيات المصريين، مؤكدًا أن احترام التصرفات والحقوق والممتلكات الخاصة مصانة ولكن دون الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «العيال الرخوة دي هي اللي تغير الأوضاع وتتولي المسئولية وتعمل حياة كريمة؟».

ما يجري في العشوائيات لا يختلف كثيرًا عما يحدث في الساحل الشمالي

وأوضح الإعلامي، أن ما يجري في العشوائيات لا يختلف كثيرًا عن ما يحدث في الساحل الشمالي، «دول الفقر وجعهم، ودول يفعلوا كل ما هو شاذ من فرط الغنى»، مستنكرًا الزي الذي يرتديه فنانو المهرجانات من ملابس، «معقول دول مطربين؟!، في مطربين يلقحوا سباب وشتيمة على بعض على المسرح، ما يجري بين حسن شاكوش والبحراوي يخصم من رصيدهم، قيم المجتمع مش من حقهم، وعلى كل شخص أن يدرك أنه يؤثر على المجتمع».

المجتمع المصري أرقى من الذي يجري في الساحل الشمالي

واعتبر أن فناني المهرجانات وما يقوموا به عاهات فنية، مؤكدًا أن مصر ليست محمد رمضان وحمو بيكا وشاكوش والبحرواي، فمصر بلد أم كلثوم وعبد الحليم، والمجتمع المصري أرقى من كل ما يجري في الساحل الشمالي، مناشدًا نقابة المن الموسيقية باتخاذ وقفة ضد هؤلاء الفنانين.

تعليق نشأت الديهي عن تعرض سد إثيوبيا لهجوم

وفي ملف آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش الإثيوبي أعلن عن تعرض سد إثيوبيا لهجوم من قبل جبهة تيجراي، وهذا التصريح يعكس خوف وهلع الجانب الإثيوبي من السد نفسه، متسائلًا: «هل السد الإثيوبي معرض للانهيار؟ رسالة آبي أحمد بشأن هذا الأمر غير واضحة؟»، موضحًا أن هذا التصريح مجرد تمثيلية درامية رخيصة لتأليب الرأي العام الإثيوبي ضد إقليم تيجراي.

وأوضح أن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الطاهر أبو هاجة، قال في تصريح له: «على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية» بعيدًا عن السودان، وقال في بيان له «لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة».