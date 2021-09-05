تزامنا مع عودة طالبان.. بايدن يحيى الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر

بالتزامن مع عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان بعد إزاحتها عن الحكم قبل 20 عاما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يحيي الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، السبت المقبل بزيارة 3 مواقع تذكارية لهجمات 11 سبتمبر، والتى حدثت عام 2001، بالإضافة إلى تأبين الضحايا الذين لقوا مصرعهم فى ذلك اليوم.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكى جو بايدن المواقع التذكارية الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر لإحياء الذكرى العشرين للهجمات ولتأبين قرابة ثلاثة آلاف شخص لقوا مصرعهم في ذاك اليوم.

بايدن يحيي ذكرى هجمات سبتمبر بزيارة 3 مواقع تاريخية

وتحل ذكرى هجمات 11 سبتمبر السبت المقبل، بعد أقل من أسبوعين من انتهاء الحرب الأمريكية فى أفغانستان، والتي استمرت لما يقرب من 20 عاما.

ويعتزم الرئيس الأمريكى زيارة «غراوند زيرو» - الأرض صفر - في مدينة نيويورك، موقع مركز التجارة العالمي، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» والنصب التذكاري الواقع على مشارف شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، حيث أجبرت رحلة شركة «يونايتد» رقم 93 على الهبوط، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، أمس السبت.

كما أنه من المزمع أن تتوجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى شانكسفيل في بنسلفانيا للمشاركة في حدث منفصل قبل اللحاق بالرئيس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب البيت الأبيض.

واندلعت الحرب فى أفغانستان بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر للرد على مخططي الهجوم من تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

رفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات سبتمبر

وتزامنا مع إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان، واجه الرئيس الأمريكى جو بايدن انتقادات حادة، بسبب الإجلاء الفوضوي للقوات الأمريكية وحلفائها الأفغان بعد سيطرة طالبان على البلاد مجددا.

فى السياق ذاته، وجه الرئيس الأمريكي أمس الأول الجمعة، برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في لفتة تجاه أسر الضحايا الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى الحصول على السجلات.