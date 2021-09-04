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محمود مسلم

البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي بالطائرات المفخخة على السعودية

كتب:

الوطن
11:58 م | السبت 04 سبتمبر 2021
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

دان السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية، طائرات مفخخة بدون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية، التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية.

البرلمان العربي يحذر من استمرار الأعمال الإرهابية

وحذر رئيس البرلمان العربي، من استمرار الأعمال الإرهابية «الجبانة» لميليشيا الحوثي، التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد «جرائم حرب»، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

البرلمان العربي يعرب عن تضامنه مع السعودية

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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