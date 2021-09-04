رئيس البرلمان العربي يلتقي مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت على الساحة العربية والإقليمية والدولية من خلال الدبلوماسية الحكيمة، والسياسة الرشيدة والرصينة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ودعم مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة العربية

العسومي: الكويت استطاعت بسياستها المعتدلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل الأطراف

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، مع السفير أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، بحضور المستشار فلاح فهد فالح المطيري نائب المندوب الدائم لدولة الكويت وأعضاء المندوبية.

رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة دولة الكويت الديمقراطية الرائدة

وقال رئيس البرلمان العربي، إنَّ الكويت استطاعت بسياستها الدولية المعتدلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، على نحو مكن الكويت من لعب دور فاعل في المنطقة، وأن تحظى بالتقدير والاحترام على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بتجربة دولة الكويت الديمقراطية الرائدة في ظل وجود مجلس الأمة الكويتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل العربية والدولية .