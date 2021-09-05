علي جمعة عن التعصب الكروي: الإنسان عبارة عن كلام يجب أن يحاسب عليه

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تبادل السُباب بين مشجعي الفرق الرياضية من المتعصبين للأندية التى ينتمون لها، قائلا: «هذا الأمر ضبطه رسول الله، عندما قال له سيدنا معاذ (وهل يؤخذ الناس على ما يتكلمون؟) فرد عليه: (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يَكب الناس على وجودهم فى الناس إلا حصاد ألسنتهم؟) الإنسان عبارة عن كلام، فيجب أن يحاسب عليه».

سيدنا عمر كان يحاسب نفسه على الأنفاس التي يتنفسها

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، «سيدنا عمر بن الخطاب كان يحاسب نفسه على الأنفاس التى يتنفسها، وليس على الدقائق والساعات والأيام التى يعيشها، إذا توافرت عناصر الجدية فى الشخص توافرت لديه عوامل النجاح».

الفيس بوك له آداب يتم تطبيقها في الغرب

وتابع: «الفيس بوك له آداب يتم تطبيقها فى الغرب، أما بالشكل الذى نراه عندنا، أمر لا يرضى الله لأنه يضيع الوقت، وهناك أمر يعد من المغريات، عندما تسمع شخص يتحدث بشأن آخر ويسبه فى ظهره، أن تخوض معه فى القول، ثم تتذكر أن الله أمرنا أن مر على هذا اللغو مرور الكرام دون أن نقف عنده».

الله خلق هذا الخلق من أجل عبادته

وأشار إلى أن الله خلق هذا الخلق من أجل عبادته، وبين لنا فى الديانة كيف نعبده وبالتفصيل، اذهب وتوضأ ثم تصلى وهكذا، فعلمنا الصلاة والزكاة وأركان الدين كاملة، ولم يترك فرصة لسؤال إلا وعرضه، من خلال القرآن والسنة.