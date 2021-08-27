فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة مائة مرة.. علي جمعة يجيب

من بين سنن يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قول الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا؟.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وبخصوص فضل الصلاة على النبي فقد كتب الدكتور علي جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صيغة للصلاة على النبي قال فيها: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞِّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ تهجد ﻟﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ دعا ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻠﺒﺎﻩ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﺟﻞِّ ﻣﻦ خصص ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ، ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃُﻋﻄﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ في ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وصحبه وسلم .

سنن يوم الجمعة

ومن بين أبرز سنن يوم الجمعة الغسل ولبس الجميل من الثياب والتبكير في الذهاب إلى المسجد فضلا عن التطيب والسواك وقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

ووفقا لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله».

كما ورد حديث رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة».