اليوم.. استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الأحد، محاكمة الشاعر والمؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر، في التهمة الموجهة إليه بالتهرب من دفع مبلغ قدره 513 ألف جنيه للضرائب.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، بعد تأجيلها عدة مرات.

ومن المنتظر، أن تطلع المحكمة على كل ما يفيد في إتمام إجراءات التصالح مع الجهة المختصة قانونيًا وبشكل رسمي.

تهرب أيمن بهجت قمر من دفع الضرائب

وكانت القضية التي تحمل رقم 62 لسنة 2016، قد كشفت عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد محمد قمر، والشهير باسم «أيمن بهجت قمر» من دفع مبلغ مالي قدره 513 ألف جنيه مصري من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية له خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2013.

أيمن بهجت قمر

مؤلف وشاعر غنائي مصري، ولد في عام 1974 بالقاهرة، كما أنه ابن الكاتب المسرحي بهجت قمر.

كانت بدايته من خلال تأليف كلمات الأغاني للإعلانات التجارية، ثم شارك عام 1991 في تأليف أغاني ألبوم غنائي بعنوان «أخدته السيما»، وبعدها تعرف على الملحن حسن دنيا، الذي ساعده في بداية مشواره.

كما تعاون مع عدد كبير من المطربين، من أبرزهم عمرو دياب، سميرة سعيد، حسين الجسمي، بجانب أن أولى تجاربه في مجال التأليف من خلال فوازير بعنوان «فوازير تياترو» عام 1998، ثم تأليف فيلم «بحبك وأنا كمان» عام 2003.

وذاع صيته بعد تلك الفترة وتوالت أعماله على الساحة من أبرزها «إكس لارج»، «ابن القنصل»، كما قام بتأليف عدد كبير من أغاني تترات المسلسلات من بينهما: «أهل كايرو»، «ابن الأرندلي»، «الشك».