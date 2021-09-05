خطوة بخطوة.. طريقة توثيق الحسابات على «إنستجرام»

على مدار الأشهر الماضية، أجرى تطبيق إنستجرام بعض التحديثات لتحسين عملية توثيق الحسابات على Instagram وفيسبوك، وفيما يلي تفاصيل أكثر حول ما تم تغييره، وما يجب أن تتذكره عند التقدم بطلب توثيق حسابك، بالإضافة إلى بعض الإجابات الأخرى على الأسئلة الشائعة.

ما هو التوثيق؟

إن الهدف من توثيق الحسابات على Instagram هو أن يتأكد الآخرون بأن الأشخاص أو الشركات أو الجهات صاحبة الحسابات حقيقية وتتمتع بالمصداقية، وهي طريقة يُمكن للأشخاص من خلالها معرفة الحسابات الموثوقة وأهميتها، ولا تُعد العلامات الزرقاء (التوثيق) إقراراً أو مصادقة من Instagram، ولا نعتبرها رمزاً للأهمية.

وبحسب Instagram فإن كجزء من عملنا المتواصل في تعزيز النزاهة والمصداقية لما نقوم به، قُمنا بإعادة النظر في عملية التوثيق الخاصة بنا، بعد أن وجدنا بأن بعض الأشخاص ليسوا متأكدين من هدف التوثيق، وكيف يتم توثيق الحساب، وما إذا كان التوثيق يؤثر على كيفية معاملة الحساب على Instagram فيسبوك.

لقد عملنا على تسهيل عملية تقديم الطلب على التوثيق من خلال تحديث نموذج الطلب الذي ترونه في التطبيق. وقد قمنا بعمل تحديثات تُسهل على الأشخاص معرفة ما يحتاجون إلى إرساله بالضبط، ويفهموا بشكلٍ أفضل ما يجب تقديمه للتوثيق، ولكي نكون أكثر شفافية في ما يتعلق بالمتطلبات. هذه المتطلبات موحّدة ومتّسقة بين Instagram وفيسبوك.

كيف يُمكنني توثيق حسابي؟

ليتم توثيق حسابك، عليك اتباع شروط الاستخدام والإرشادات الاجتماعية (Community Guidelines) الخاصة بالتطبيق.

في عملية التقديم (والتي يُمكن القيام بها مباشرةً على التطبيق)، يجب أن يتوفر التالي:

- يجب أن يُمثّل الحساب شخصاً حقيقياً أو شركة أو كيان مُسجّل.

- يجب أن يكون الحساب هو الواجهة الخاصة للشخص أو الشركة التي يُمثلها.

- الكيانات المهمة (على سبيل المثال الحيوانات الأليفة أو المنشورات) مؤهلة أيضًا.

- يُمكن توثيق حساب واحد فقط لكل شخص أو شركة أو جهة، مع بعض الاستثناءات للحسابات ذات لغاتٍ متعددة.

- يجب أن يكون حسابك عاماً وأن يحتوي على سيرة ذاتية وصورة ملف شخصي ومشاركة واحدة (post) على الأقل.

-يجب أن يُمثّل حسابك شخصا أو علامة تجارية أو كيانا معروف ويتم البحث عنه والاطلاع عليه كثيراً.

مراجعة الحسابات التي تظهر في مصادر إخبارية متعددة

من ناحيةٍ أُخرى، نقوم بمراجعة الحسابات التي تظهر في مصادر إخبارية متعددة، ولا نعتبر المحتوى المدفوع أو الترويجي مصدراً للمراجعة.

وعبر كل من Instagram وفيسبوك، قُمنا مؤخراً بتوسيع قائمة مصادر الأخبار لدينا لتشمل المزيد من المنافذ المتنوعة بما في ذلك وسائل الإعلام الإضافية مثل Black و LGBTQ + و Latinx ووسائل أخرى من حول العالم.

ومن خلال التحديثات التي أجريناها، يُمكن للناس الآن مشاركة معلومات عن جمهورهم والمنطقة التي يحظون بأكبر شعبية فيها، وإضافة ما يصل إلى خمس مقالات إخبارية تُسهل على فريق عملنا مراجعة الطلبات.