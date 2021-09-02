كيف تزود عدد متابعينك عبر موقع «انستجرام».. كتر من «السيلفي»

يسعى العديد من الأشخاص إلى زيادة عدد متابعيهم عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، من أجل الشهرة ومزيدا من التفاعل وكسب الأموال أيضا، وهناك عدة طرق يمكن اتباعها من أجل ذلك.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز النصائح التي يمكنك اتباعها من أجل زيادة عدد المتابعين عبر انستجرام، بحسب ما كشفه الخبير التسويقي، تايلور لورين، من موقع «ليتر»، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك».

نصائح لزيادة عدد متابعينك عبر انستجرام

استخدام أداء Instagram's Highlight على «انستجرام»؛ إذ أن ذلك يلعب دورًا هاما في تزويد الأشخاص بالمغامرة في ملفك الشخصي، ويمنحهم بعض الحوافز لتعلم المزيد عن حياتك، ويدفعهم إلى الضغط على زر «follow».

كما يجب عليك التأكد من أن الصور التي تستخدمها كرموز لكل قصة في Instagram's Highlight تشبه طبيعة الصور التي تنشرها على ملفك الشخصي بصفة دائمة.

حدد موقعك

لابد من تحديد موقعك مع كل الصور والقصص التي تشاركها عبر حسابك، وذلك بغرض تمكين الناس من جميع دول العالم من الوصول إليك، وبالتالي كسب المزيد من المتابعين لحسابك.

السيلفي

تزيد صور الوجوه من فرص الحصول على الإعجاب بنسبة 38%، لذا إذا رغبت في زيادة عدد متابعيك على «انستجرام»، فلابد من التقاط العديد من صور «السيلفي» ونشرها.

الكيف وليس الكم

لا تكون العبرة لزيادة المتابعين هو نشر العديد من القصص والصور، وإنما طبيعة ما ينشر، لذا لابد من الاهتمام بمضمون الصور المنشورة.

روج لنفسك

لا تكتفي بانستجرام فقط، وإنما من الأفضل مشاركة صورك وفيديوهاتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل «فيسبوك، وتويتر»، وذلك من أجل تشجيع الآخرين على متابعة حسابك.