في اليوم العالمي للأعمال الخيرية.. أبرز 10 معلومات للاحتفال به

يحتفل العالم، اليوم، بذكرى اليوم العالمي للأعمال الخيرية والذي يحل في 9 سبتمبر من كل عام بعدما اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 2012 وأقرته نحو 44 دولة، ويرجع اختيار هذا اليوم لعدة أسباب أبرزها إحياء ذكرى وفاة الأم تريزا الحاصلة على جائز نوبل للسلام في عام 1979 تقديرا على أعمالها الخيرية العديدة التي كانت تقوم بها هدفا للتغلب على الفقر الذي يهدد السلام العلمي.

اليوم العالمي للأعمال الخيرية

وفي اليوم العالمي للأعمال الخيرية يستعرض التقرير التالي أبرز 10 معلومات للاحتفال به نوردها فيما يلي:

1- السبب الأول الأم تريزا التي أسست منظمة للبعثات الخيرية، تمكنت الجمعية من توفير العون للفقراء المحتاجين على مدار 45 عاما.

2- بدأ الاحتفال باليوم العالمي للأعمال الخيرية في سنة 2012 لأول مرة، ودعمت 44 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا القرار.

3- يهدف هذا اليوم لتحفيز الناس والمؤسسات لمساعدة الآخرين عن طريق التطوع.

4- يسعى اليوم العالمي للأعمال الخيرية إلى تعزيز الأواصر الاجتماعية من أجل إنشاء مجتمعات أكثر شمولا ومرونة.

5- تشمل أهداف اليوم العالمي للأعمال الخيرية أيضا رفع جميع أضرار الأزمات الإنسانية.

الإسكان والرعاية الطبية

6- كما يأتي دعم الخدمات العامة في مجالات الإسكان والرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال من أبرز أهداف الاحتفال باليوم العالمي للأعمال الخيرية.

7- تشارك مصر في الاحتفال بهذا اليوم لا سيما عبر شبابها خلال السنوات الماضية سواء من خلال الالتحاق بالجمعيات الخيرية أو الاشتراك في الأنشطة الطلابية للمساهمة في إجراء أعمال تعود بالنفع على المجتمع المصري.

8- تتضمن برامج الاحتفال بهذا اليوم في مصر تنظيم المؤتمرات والندوات بهدف توعية الشباب المصري بمفهوم العمل التطوعي وأهميته في تنشئة جيل ناجح وإيجابي من الشباب.

9- دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء ومنظمات جهاز الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى وأصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية للاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري بأسلوب ملائم.

10- حددت الأمم المتحدة محاور الاحتفال باليوم العالمي للأعمال الخيرية من خلال التشجيع على العمل الخيري عبر التعليم والأنشطة الشعبية التوعوية بالعمل الخيري.