كيف تتطوع لمساعدة أهالي فلسطين وتقديم الأعمال الخيرية: 8 طرق

وقوع كثير من المصابين والشهداء في غزة، جعل القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي كبير من كافة الدول، كما سارع الكثيرون خلال الأيام الماضية إلى التطوع لتقديم المساعدة للمصابين والجرحى.

ويعد العمل التطوعي في فلسطين جزءاً من تراث شعبها، وفي السطور التالية نستعرض طريقة التطوع لتقديم الدعم لمساعدة أهل غزة والمشاركة في جمعية الهلال الأحمر.

كيفية التطوع لمساعدة فلسطين

- اتصل بالفرع المحلي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بلدتك.

- يمكنك إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك على volunteers@egyptianrc.org ، ويتم إرسال استمارة طلب تطوع، يمكنك من خلالها تحديد الأنشطة التي تريد المشاركة بها، وبعدها يتم التواصل معك (خلال 10 أيام عمل) وسيتم إخبارك بجميع التفاصيل التي تريد معرفتها وسيتم توجيهك لأقرب فرع لك.

طرق التبرع لأهالي غزة

- أرسل كلمة غزة أو كلمة فلســطين في رسالة بـ5 جنيهات على رقم 9770، وتذهب قيمة التبرع للهلال الأحمر المصري، أو اتصل بـ15322.

- تبرع أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري، أو عن طريق بنك القاهرة على حساب رقم 8384/501/30.

- تبرع عن طريق فوري على حساب 99981 من أي ماكينة فوري.

- التبرع لوكالة الأونرا، وتعمل الأونروا في الوقت الحاضر على توفير خيارات للتبرع لبرامج مختلفة، ما يوفر المرونة للمانحين للتبرع للعمليات الطارئة في غزة وسوريا والضفة الغربية ولبنان والأردن.

- يمكنكم من أجل التبرع لوكالة الأونروا، التواصل عبر البريد الإلكتروني Show Email لتقديم المساعدات.

التبرع لإغاثة غزة الهيئة الخيرية الإسلامية العربية

- يمكنك التبرع للفلسطينيين والمصابين في غزة من خلال التبرع للهيئة الخيرية الإسلامية العربية، عن طريق الاتصال على الرقم التالي 9651808300+ أو التواصل على البريد الإلكتروني التالي على donation@iico.org.