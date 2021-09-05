دار الإفتاء: رسوم الكاريكاتير حرام في 3 حالات «فيديو»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرسوم الكاريكاتورية حلال فيما يتعلق بغير ذات الأرواح مثل رسم الجمادات، لكنها أشارت إلى أن الرسوم التي تتناول ذوات الأرواح اختلف العلماء فيها، وأوضحت أن هناك حالات يحرم فيها رسم ذوات الأرواح أبرزها التي تتناول «الفاحشة أو الترويج للجنس أو ما يعارض المعتقدات الإسلامية».

حكم رسوم الكاريكاتير

وجاء حديث دار الإفتاء عن حكم رسوم الكاريكاتير عبر رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها بموقع يوتيوب، حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن الرسم الكاريكاتيري، من سائل يقول هل الرسم الكاريكاتير حرام؟.

وقال الدكتور أحمد ممدوح إن الرسم على شقين فهناك شق يسمونه غير ذوات الأرواح مثل رسم شجرة أو مركب في مشهد الغروب أو الأهرام وغيرها من هذه النماذج، وهذه لا خلاف في جوازها، وهناك نوع أخر من الرسم يسمى رسم ذوات الأرواح وهو رسم ليس له ملامح، وهو رسم شكل الإنسان أو الكائن ولكنه مصمت وليس له ملامح وهو جائز.

رسم ذوات الأرواح

وأوضح أمين الفتوى أن الخلاف وقع عند العلماء فيما يتعلق بموضوع رسم ذوات الأرواح وهي الكائنات التي لها روح، وأشار إلى أن مذهب المالكية والمفتى به في دار الإفتاء المصرية، أن ذلك جائز ما دام موضوع الرسم حلال، والشيء الذي أقوم برسمه لا يدعو إلى فاحشة ولا يتعارض مع العقيدة الإسلامية، مثل الغرب الذين يرسمون السيد المسيح بشكل ساخر رغم اعتقاداتهم أنهم مسيحيون، ومع ذلك يرسمون السيد المسيح بشكل فيه حط من قدره الشريف وهذا حرام ويمكن يصل إلى الكفر، لأن فيه استهزاء بنبي من أنبياء الله، والإثم ليس على الرسم ولكن على الاستهزاء، وكذلك رسومات ذوات الأرواح ولكنها رسومات جنسية فاحشة فإنها تكون محرمة، مختتما بقوله «فكرة الرسم موضوع الرسم وليس الرسم نفسه».