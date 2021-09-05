قافلة مجلة «نور» تنتشر بمعاهد ومدارس محافظة مطروح

أطلقت مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية قافلة إلى محافظة مطروح، نفذت من خلالها عددًا من الزيارات واللقاءات وورش الحكي، وزعت خلالها المجلة على عدد كبير من الأطفال.

تضمنت القافلة زيارة لمكتبة مصر العامة، قدم خلالها الأطفال عددا من الفقرات الفنية من شعر ورسم تعبر عن حب الوطن، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة مطروح الابتدائية، ومعهد خالد بن الوليد، برفقة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس فرع المنظمة بمطروح، كما عُقدت ندوة لطلبة المعهد تضمنت إيضاح أهمية التعليم الأزهري لهم، وتأكيد دور الأزهر التنويري باعتباره أقدم جامعات العالم، وسعيه للاهتمام بالنشء عماد الأمة، كما ألقت الضوء على فاعلية مجلة «نور» في توسيع مدارك الأطفال من خلال أبوابها المتميزة، كما تم الاستماع إلى عدد من المواهب في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

ورش رسم

كما توجهت القافلة إلى مركز النيل للإعلام النموذجي للأيتام، ووزعت مجلة نور الهدايا التي شملت أعدادًا من المجلة، وتنفيذ ورش رسم لهم، كما تم تشجيعهم على تقوية مواهبهم وحثهم على الاعتماد على المنهج الأزهري الوسطي.

‌وواصلت القافلة مسيرتها إلى مدرسة ابن سيناء التجريبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، فعقدت ورشا تثقيفية لهم، تشجعهم على القراءة؛ تأكيدا على أن الامة الإسلامية أمة «اقرأ»، حثها الله على التعليم والتعلم.

الروح الوطنية

‌وفي إطار التأكيد على نشر روح الوطنية وغرس قيم وثقافة الوطن الواحد، توجهت القافلة لزيارة كنيسة السيدة العذراء، وتم عرض أهداف المجلة التي تسعى دائما من خلال إصداراتها؛ لإيضاح الفكر السليم الذي يرسخ الأخوة الإنسانية والوحدة الوطنية، فقدم أبناء الكنيسة مجموعة من الفقرات المختلفة من الشعر والغناء والإلقاء الذي يدل على الوعي لدى الأطفال وأهمية الوحدة الوطنية لهم، وكان في استقبال وفد المجلة بكنيسة العذراء الأب "متى"، قمص كنيسة السيدة العذراء، والأب نوح نبيل، راعي كنيسة السيدة العذراء.

وفي لفتة إنسانية أثناء زيارة الكنيسة، أهدت الطالبة جوي مايكل المجلة صورتي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية - بطريرك الكرازة المرقسية.

كما اتجهت القافلة لزيارة معهد مطروح الأزهري الابتدائي؛ وشجعت المجلة الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتأكيد أهمية تنميتها وتطويرها بمختلف أنواعها، وأهدى الأطفال مجسما باسم المجلة يتضمن أهم الأبواب الخاصة بها.

كما توجهت القافلة لزيارة مجمع معاهد مطروح الأزهري، ونفذت ورشة لمعلمي ومعلمات المجمع، لشرح أهم أهداف المجلة وأهمية تشجيع طلاب المحافظة على اكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على تطويرها وكيفية مراسلة المجلة بالمواهب التي تستطيع المجلة مساعدتهم في تطويرها وتشجيعها من خلال نشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمجلة، واستمع الوفد لمواهب الطلبة في إلقاء الشعر والرسم والإنشاد الديني.