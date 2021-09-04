قطاع المعاهد: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

أعلنت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، اليوم، سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وكان طلاب القسم العلمي، قد أدوا الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، فيما أدى طلاب شعبة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفقه.

عدد طلاب الدور الثاني

وبلغ عدد طلاب الدور الثاني، أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، يؤدون امتحانات الدور الثاني، في 369 لجنة، على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة أنه تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بنين، للاطمئنان على سير الامتحانات، كما قام الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بتفقد لجان معهد فتيات القدس النموذجي، ومعهد فتيات العمرانية، ومعهد البعوث الإسلامية، التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2021

وأجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمون بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.5%، ونسبة النجاح العامة 51.21%، والشعبة الإسلامية 100%.