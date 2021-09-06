سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 6-9-2021 في البنوك

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المختلفة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية نستعرض سعر الريال السعودي وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر، وذلك كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، وفق تعاملات صباح اليوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وجاءت كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم الاثنين، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، و18.56 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وسجل في البنك التجاري الدولي اليوم، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.