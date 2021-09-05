«عائلة مارفل» سبب مشاركة أنجلينا جولي في فيلم Eternals

تشارك النجمة العالمية أنجلينا جولي للمرة الأولى في فيلم ينتمى لعالم «مارفل» السينمائي، لتجسد شخصية خارقة في فيلم Eternals، وهو المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بداية من 5 نوفمبر المقبل.

وكشفت أنجلينا جولي عن سبب موافقتها على الانضمام إلى فريق عمل فيلم Eternals، في حوار نشره موقع «سكرين رانت»، قائلة إنها أرادت أن تكون جزء من تلك العائلة السينمائية بغض النظر عن حجم أو مساحة الدور، مضيفة: «بالتأكيد من أهم الأعمال التي قدمتها على الإطلاق».

أجلينا جولي تخضع لتدريب مكثف للدور

وأشارت النجمة الأمريكية إلى أنها خضعت لتدريب مكثف للتحضير لدورها لأداء شخصية «Thena»، ضمن أحداث الفيلم، الذي تضمن مناورات بالأسلحة مثل السيوف والحراب.

وتمتلك شخصية «Thena» التي تقوم أنجلينا جولي بأدائها ضمن أحداث الفيلم بعدد من القوى الخارجة، حيث تتمكن في التحكم في جزيئات جسدها وتتمكن من علاج نفسها بسرعة مهما كانت الإصابة خطيرة، بالإضافة إلى قدرتها على التخاطر وتحريك الأشياء بذهنها.

قصة وفريق عمل فيلم Eternals

وتدور أحداث فيلم Eternals المأخوذ عن سلسلة قصص مصورة بنفس الاسم، حول جماعة «الخالدين» وهم عرق فضائي موجود على الأرض سرا منذ 7000 عام، ويتدخلون في حماية الأرض والدفاع عنها.

سلمى حايك وكيت هارينجتون وريتشارد مادن يشاركون في الفيلم

وبجانب أنجلينا جولي يشارك في بطولة فيلم Eternals، مجموعة كبيرة من النجوم في هوليوود من بينهم سلمى حايك، ريتشارد مادن، كميل نانجياني، جيما تشان، ما دونج سوك، باري كيوجان، وكيت هارينجتون، بينما تتولى كلوي تشاو إخراج الفيلم، وهي الحاصلة على جائزة أوسكار أفضل إخراج عن فيلمها «Nomadland».

وتلعب الفنانة سلمى حايك دور الراوي في الفيلم بجانب شخصيتها الأساسية، حيث كان صوتها واضحا في البرومو الدعائي للفيلم، والذي كشف الكثير عن طبيعة «الخالدين» الذين تدور حولهم الأحداث، قائلة: «راقبناهم، وقدناهم، وساعدناهم في التطور، ورأيناهم ينجزون العجائب، طوال السنوات الماضية، لم نتدخل أبدا.. حتى الآن».

البرومو الدعائي فيلم Eternals

وكان من المقرر طرح الفيلم في أكتوبر المقبل إلا أنه تم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، حتى استقرت شركة «ديزني» على طرح الفيلم في العالم بداية من 5 نوفمبر المقبل.