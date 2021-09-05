كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد بعد إصابة اليوتيوبر «لولا فاني»

أثارت الأخبار المتداولة عن إصابة اليوتيوبر «ليلى» الشهيرة بـ«لولا فاني»، بمرض التصلب المتعدد المعروف بمرض «M S» التساؤلات حول طبيعة المرض وأسبابه وأعراضه وإمكانية علاجه، فبدأ رواد مواقع الإنترنت البحث عن كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد أو مرض «M S».

كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي، يحدث نتيجة خلل غير معروف السبب في الجهاز المناعي، حيث يحدث تآكل وضمور في غلاف خلايا الأعصاب والذي يؤدي بدوره إلى تلف في الخلايا العصبية في مخ المصاب.

وأوضح الدكتور أشرف سلامة رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة القاهرة: الخلية العصبية مغلفة بمادة «المايلين» بما يشبه تغليف أسلاك الكهرباء، وما يحدث في مرض التصلب المتعدد أن هذه المادة تتآكل فيبدأ المخ بمهاجمة نفسه.

أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد

وأكد سلامة: الأسباب ما زالت غير معروفة بوضوح لكن هناك اجتهادات، فقد يحدث المرض بسبب تعرض الشخص لصدمة نفسية شديدة، أو بسبب ضغوط الحياة، ونقص فيتامين D وقلة التعرض للشمس، في بعض الأحيان يكون المرض بسبب جين وراثي.

أعرض مرض التصلب المتعدد

تختلف أعراض مرض التصلب المتعدد من حالة لآخرى وحسب مكان الألياف العصبية المصابة، ومن بينها عدم القدرة على الحركة أو الاتزان، زغللة في العين وصعوبة في البلع، تداخُل الكلام، ألم في أجزاء من الجسم، مشكلات في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة، وذلك حسب المنطقة العصبية المصابة.

وعقب الدكتور جمال فرويز، استشاري الأمراض النفسية والعصبية قائلا: إن المرض يحدث في سن الشباب للأسف، إذ يحدث تآكل في الخلايا المخية ويؤثر على الأعصاب الطرفية، وبالتالي فالمريض يبدأ بفقدان القدرة على الحركة أو التحكم في الحركة، مشيرا إلى أن مرض التصلب المتعدد تصاحبه حالات نفسية منها الاكتئاب أو توهمات واضطرابات جنسية.

علاج التصلب المتعدد

يبدأ العلاج بالكوريتزون، ويتحسن المريض، لكنه لا يشفى شفاء تاما، إذ يحتاج المريض العلاج لتقليل الهجمات على مدى الحياة، موضحا أن أدوية مرض التصلب المتعدد متاحة في الصيدليات لكنها مرتفعة التكلفة، لافتا إلى أن الدولة تتكفل بعلاج المرض في مستشفياتها مجانا.