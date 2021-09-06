مصطفى حجاج بعد تسريب أغنيته: حسبنا الله ونعم الوكيل (فيديو)

أعلن المطرب مصطفى حجاج، عبر حسابه عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن غضبه الشديد، بسبب تسريب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «وداعك مر»، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه.

وقال «حجاج»، خلال الفيديو، «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يؤذيني في شغلي».

وتم تسريب أغنية «وداعك مر»، للفنان مصطفى حجاج، وهي أغنية مصرية خليجية، حيث قال المطرب خلال فيديو له «ماحدث هو أنني كنت بصور وفتحت الواتس بعد انتهاء التصوير، وفوجئت بكم رسائل تهنئني على أغنية لم أطرحها».

وأضاف «لذلك هضطر أطرح الأغنية خلال ساعات عبر اليوتيوب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول أن يؤذيني».

حجاج يطرح أغنية «والله ماينفع»

ومؤخرا طرح حجاج أغنية «والله ما ينفع»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، وإنتاج هاني محروس، وإخراج محمد القاضي.

وقال «حجاج» في تصريح سابق لـ «الوطن»، إن الأغنية استمر العمل عليها حوالي عام كامل، رغبة من المنتج هاني محروس لتقديم عمل فني مميز ومختلف، ولاحظ ذلك الجمهور خلال إيقاع الأغنية الجديد والمميز.

وتقول كلمات الأغنية

(والله ما ينفع ما تردش عليا

عيب أنا مش صغير ايه المعامله ديه

إن كان عالحلاوه غلبت البقلاوة

وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى..

بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه

مهما زعلت منا ميبقاش فيه عداوه..

مش تفضل مطنش ماتردش عليا

نقدر جمالك و نبصم ونمضي ونفرش

طريقك بحنه ومواردي.. لكن تكبر عليا

خلاص اللي تشوفه.. هتلقى وش تاني

مش عايزك تشوفه.. اسمع مني بطل ما تردش عليا).