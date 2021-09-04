يجهز لأغنيتين.. تفاصيل عودة بهاء سلطان للغناء بدون نصر محروس

تصدر النجم بهاء سلطان محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية التي أقامها في الساحل الشمالي، أول أمس، رفقة الفنانة نانسي عجرم، التي كانت تعد أول حفل له بعد حصوله على حكم فسخ العقد من المنتج الغنائي نصر محروس.

بهاء سلطان يعمل على طرح أغنية مع نهاية العام الحالي وبداية 2022

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من بهاء سلطان، بأن الفنان يعمل حاليًا على اختيار أغنيتين جديدتين يطرحهما نهاية العام الجاري، وبداية العام الجديد، لكي تكون بداية جديدة له بعيدًا عن المنتج نصر محروس.

ولم يحدد بعد بهاء الموعد النهائي لطرح الأغنيتين، ولكن خطته المبدئية تقوم على طرح أغنية نهاية العام وأغنية مع بداية العام الجديد، خاصة أن أغنياته التي كان يفترض أن يسجلها مع المنتج نصر محروس، ما زالت لم يتم الانتهاء منها حتى الآن بسبب تباطؤ المنتج في التنفيذ.

بهاء سلطان ما زال ينفذ أغنيات نصر محروس

«سلطان» كان قد نشر رسالة لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها عقب نجاح حفله: «الحمد الله حفلة إمبارح كانت مميزة أوي، بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلا، شكرا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل إنتو السبب الرئيسي في كل حاجة، الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا، إن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة».

جدير بالذكر أن آخر عمل غنائي لبهاء سلطان، كان بعنوان «أنا متفائل» وقدمه مع إحدى الشركات بمناسبة خوض مصر غمار مسابقة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وهو الإعلان الذي ظهرت فيه نخبة من أبطال وبطلات مصر في مختلف الألعاب الفردية.