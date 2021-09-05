تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار «سوبارو XV» في سوق المستعمل

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر العديد من عمليات البيع والشراء بمختف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، وتُعد السيارات الـSUV من أبرز الطرازات التي تحظى بمبيعات قوية داخل سوق المستعمل في مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار سيارة سوبارو XV المستعملة، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات:

مواصفات «سوبارو XV»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سى سى، وينتج قوة قدرها 114 حصان، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 179 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 13.1 ثانية، مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.5 لتر من الوقود.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الصندوق الخلفي والذي يتسع لـ632 لترًا، وتمتلك السيارة خزان وقود بسعة 63 لترًا.

- بلد المنشأ للسيارة وتجميعها في اليابان.

التجهيزات الداخلية في «سوبارو XV»

- نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.

أسعار «سوبارو XV» المستعملة بالسوق المصرية

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2014، بداية من 214,000 جنيه، 228,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 242,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2015، بداية من 252,000 جنيه، 262,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 274,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2016، بداية من 266,000 جنيه، 282,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 295,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2017، بداية من 285,000 جنيه، 295,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 304,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2018، بداية من 361,000 جنيه، 379,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 390,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل سوبارو XV 2019، بداية من 390,000 جنيه، 412,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 428,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2018، بداية من 228,000 جنيه، و243,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 252,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2019، بداية من 252,000 جنيه، و260,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 266,000 جنيه.