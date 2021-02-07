بعد طرحها بسعر 360 ألف جنيه.. منافس ياباني لسيارة «سوبارو أمبريزا»

مع بداية الشهر الثاني للعام الجاري 2021، جرى طرح الموديل الجديد من طراز «سوبارو أمبريزا» اليابانية داخل السوق المحلي المصري، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الصالون «السيدان»، وخلال السطور التالية، نرصد أهم مواصفات السيارة، والمنافس لها من السيارات الياباني.

سوبارو إمبريزا

تم طرح الموديل الجديد من السيارة «سوبارو إمبريزا» بفئة واحدة فقط يصل سعرها إلى 360 ألف جنية؛ وتأتي مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة، خلال 12.6 ثانية، وتستهلك متوسط 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

تاتي السيارة بأبعاد ( 4465 مم طول، و1800 مم عرض، و1595 مم ارتفاع) وتصل مساحة الصندوق الخلفي 380 لتر.

كما تتوافر السيارة بعدة تجهيزات للأمان من بينها ( وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وفرامل كهربائية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، واضواء ضبابية LED).

تويوتا كورولا

تم طرح الموديل الجديد من السيارات «تويوتا كرولا» موديل العام 2021 بـ8 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل من طراز الـCVT.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة، خلال 12 ثانية، وتستهلك متوسط 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم،

تاتي السيارة بأبعاد (4465 مم طول، و1800 مم عرض، و1595 مم ارتفاع) وتصل مساحة الصندوق الخلفي 371 لتر للصندوق الخلفي.

وتأتي مزودة بعدة تجهيزات للأمان منها ( وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وفرامل كهربائية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، ومصابيح ضبابية LED، حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة) .

ويصل سعر الفئتين ضمن المنافسة مع طراز «سوبارو إمبريزا» الفئة الرابعة بسعر يصل إلى 355 ألف جنيه، والخامسة بسعر 358 ألف جينه.