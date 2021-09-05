نادية الجندي لـ«الوطن»: لم أتخيل كل هذا الحب من جمهوري ولم أسع لـ«التريند»

أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بردود الأفعال على «سيشن» التصوير، الذي نشرته عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقالت نادية الجندي لـ«الوطن»: «الصراحة اتفاجأت بكم الحب اللي غمرني بيه جمهوري، فأنا لا أسعى للتريند أبدا، ولكن جمهوري الذي يشتاق لي هو من جعلني تريند».

نادية الجندي: «ردود الفعل أسعدتني»

وأضافت نادية: «ردود الفعل على صوري نوع من الحب والاشتياق بيني وبين الجمهور، والموضوع جاء صدفة أنا حاليا متواجدة في الساحل الشمالي والتقطت بعض الصور على البحر والحمدلله أسعدتني بردود الفعل الإيجابية عليها».

وظهرت الفنانة نادية الجندي، خلال «سيشن» تصوير عبر «إنستجرام» بإطلالة شبابية على البحر، حيث ظهرت مرتدية «هوت شورت جينز»، وتلقت تعليقات عديدة من الجمهور الذي أثنى على شبابها الدائم وإطلالتها المميزة.

نادية الجندي «سكر زيادة»

وشاركت مؤخرا الفنانة نادية الجندي في الموسم الرمضاني 2020، مع الفنانة نبيلة عبيد لأول مرة في مسلسل «سكر زيادة»، وشارك وفي بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا، رزان مغربي، هنادي مهنا وغيرهم.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقتها، لما يتمتع بحس كوميدي قدمه الثنائي، نادية الجندي ونبيلة عبيد، لأول مرة في أعمالهما الفنية، حيث دارت الأحداث حول سيدتين، تم النصب عليهن في شراء فيلا، ويقررا العيش فيها معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا، للتحد السيدتان لمواجهة هؤلاء الطامعين.

وشهد مسلسل «سكر زيادة» عودة الفنانة نادية الجندي، بعد أكثر من 10 سنوات غيابًا عن الساحة الدرامية منذ آخر أعمالها «ملكة في المنفى» من إنتاج عام 2010.