إبراهيم حجازي: «مش عايزين الكورة لو هتخلينا نكره بعض»

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن أي شخص مسؤول سيتحدث بكلام غير مسؤول ستتم محاسبته، وهو ما ينص عليه القانون، «الموضوع مبقاش كورة، ولكن فيه حشد كبير جدا وكراهية متعمدة ضد المصريين بعضهم البعض، وبلاها كورة مش عايزنها لو هتخلينا نكره بعض».

حجازي: «الكارثة لما بتيجي من ناس مشهورين وبيتكلموا بكلام غير مسؤول»

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه وبالنسبة للمواطنين ممن سيقومون بكتابه خطابات تحض على الكراهية أو غير منظبطة عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي سيتم محاسبتهم أيضا، «ده ألعن من أي فتنة، والكارثة لما بتيجي من ناس مشهورين ويتكلموا بكلام غير مسؤول».

حجازي: «الأهلي فوق الجميع» مقوله خالدة لصالح سليم وقصد بها أنه فوق أبنائه وليس الأندية

وأوضح أن الكابتن صالح سليم كان يريد حسم خلاف داخلي في النادي الأهلي، وحينها قال مقولته الشهيرة «الأهلي فوق الجميع»، «هو كان يقصد أن الأهلي فوق جميع أبنائه، ولو قال هذا الكلام على باقي الأندية كان أكثر من 100 ألف واحد هيتصدي له، بأمارة إيه يبقي فوق أي حد تاني».

وأكد أن الانتماء للأندية لا يوازيه انتماء للوطن، حيث إنه وفي سبيل الانتماء للوطن يتلاشى الانتماء للأندية، «الكلام ده بيعمل نوع من الضغينة والناس عمالة تشحن هو فيه إيه يا جماعة، الأهلاوي أو الزملكاوي دي مش جنسية، إنتوا مصريين وشجعوا اللي على كيفكم، ولكن فيه حدود، وعندما تتحول المسألة لبث الكراهية أو الفتنة، هي ناقصة تبقي مننا، كفاية البلاوي السودا اللي بره».

وتابع: «اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية تحاول إشعال الفتنة بين جماهير الكرة المصرية عبر السوشيال ميديا، مباراة الجابون القادمة مع المنتخب المصري نتمنى أننا نكسب ونرجع بـ3 نقاط لأنه هيفرق معانا كتير أوي في المرحلة المقبلة».