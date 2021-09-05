إيناس عبدالدايم: أعددنا برنامجا قويا وفوجئت بالتطور الثقافي في بورسعيد

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة أعدت برنامج قوى لبورسعيد، التي جرى اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021، لكنها فوجئت باحتفالية مكتبة مصر العامة ببورسعيد اليوم، بتطوير غير عادي فى المجال الثقافي، ودعم للأنشطة الثقافية، خاصة الموسيقى، من خلال إبداع فرقة موسيقى الأطفال بالمكتبة بقيادة المايسترو راجي.

عبد الدايم: أفتخر بالتطور الثقافي خاصة موسيقى الأطفال ببورسعيد

وأشادت بإبداع الأطفال وما قدموه من موسيقى، معربة عن فخرها بمستواهم المتطور والمنظومة الثقافية ببورسعيد، مؤكدة فرصة اكتشاف المواهب وانطلاقها من بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

محافظ بورسعيد: لدينا بنية تحتية تؤهل بورسعيد عاصمة للثقافة

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة مؤهلة لتكون عاصمة الثقافة، من خلال بنية تحتية متميزة، مثل دار الأوبرا والمركز الثقافي، وعدد من الأبنية الثقافية وأماكن بلا جدران، التي ترعي الموهوبين، وأثرت على سلوك الشارع البورسعيدي، مشيدا بدور وزيرة الثقافة في دعم الأنشطة الثقافية ببورسعيد.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تفقدت اليوم مكتبة مصر العامة، واطلعت على الأنشطة الثقافية بالمكتبة، منها الرسم والموسيقى، والمكتبة.

وشهدت احتفال فرقة كورال مكتبة مصر العامة، واستمعت لقطع موسيقية وأغاني، تضمنت معانا ريال، وبتغنى لمين يا حمام، وقطع موسيقية للموسيقار عمر خيرت، والتقطت صورا تذكارية مع كورال مكتبة مصر العامة.

وحضر الاحتفال، محافظ بورسعيد، وممدوح التابعى مدير مكتبة مصر العامة، وهالة الجباس مدير قصر ثقافة بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة الثقافية والتنفيذية والشعبية.

كما شهدت وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، عرضا فنيا لأشهر أغانى ديزنى «لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١»، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.