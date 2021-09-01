الثقافة تواصل أجندة احتفالات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة جميع هيئات وقطاعات الوزارة باستمرار تنفيذ أجندة فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تقام بالتعاون مع محافظة بورسعيد والمحافظ اللواء عادل الغضبان، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

6 سبتمبر.. معرضا للكتاب

ويقام خلال شهر سبتمبر الجارى العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويفتتح مساء الاثنين 6 سبتمبر وأخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسي.

كما تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة مساء السبت 4 سبتمبر على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد عرضا لأشهر أغاني ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفي، بينما يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده بعرض لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مساء الأحد 5 سبتمبر ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة.

عروض السيرك القومى يومى الخميس والجمعة

كما تنتقل عروض السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9،10 سبتمبر.

إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية والتى كانت وما تزال مصدرا ملهما للفكر والأدب والثقافة، حيث سطر أهلها تاريخا للنضال الوطني وبطولات وانجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها فأصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة أمام العالم وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع.

وتشارك في الفعالية جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها فضلاً عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

مطروح تحمل اللقب الأول فى 2019

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.