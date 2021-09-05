الأمم المتحدة تدين انقلاب غينيا وتدعو للإفراج عن الرئيس

فى أول رد فعل عالمي، على الأحداث في غينيا، واعتقال الرئيس الغيني ألفا كوندي، دانت الأمم المتحدة الانقلاب في غينيا، مطالبة بالإفراج عن الرئيس. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يتابع «شخصيا» الوضع في غينيا «وعن كثب».

وأعلن مامادي دومبويا، قائد الجيش الغيني، عبر التلفزيون الحكومي، في غينيا اليوم الأحد، حل حكومة الرئيس ألفا كوندي بعد ساعات من إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي.

الأمم المتحدة: نتابع الأوضاع في غينيا عن كثب

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يتابع شخصيا الوضع في غينيا وعن كثب، قائلا في تغريدة على موقع «تويتر»، أتابع شخصيا الوضع في غينيا وعن كثب وأدين بشدة السيطرة على الحكومة بقوة السلاح، مضيفا «أدعو لإطلاق سراح فوري لرئيس البلاد ألفا كوندي».

وفي الوقت الذي أكدت فيه القوات الخاصة الغينية، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة الدفاع الغينية، التصدي لهجوم مسلح شنه متمردون على القصر الرئاسي وإعادة الأمن والهدوء.

تضارب تجاه الأوضاع فى غينيا إثر الانقلاب

وأوضحت وزارة الدفاع الغينية، في بيان لها، إن الحرس الرئاسي وقوات الدفاع والأمن والموالين والجمهوريين تصدوا لهجوم مسلح شنه متمردون صباح اليوم منوهة استمرار عمليات الأمن لإعادة النظام والسلام بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك».

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندي، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا، مؤكدة أن القوات الخاصة وعسكريون أعلنوا تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، بجانب اعتقال الرئيس الغيني، فيما لم يعرف حتى الآن مكان تواجد، الرئيس ألفا كوندي.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في غينيا، قضت للرئيس الغيني ألفا كوندي بولاية ثالثة، وذلك في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد اعتراضا على توليه ولاية ثالثة، وهو ما حسمها إعلان المحكمة الدستورية.